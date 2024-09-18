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Окупанти атакували 16 населених пунктів на Херсонщині — є жертви та руйнування

18 вересня 2024 09:52
Катерина Османська - Редактор
Обстріли Херсонщини за останню добу — є загиблий та поранені
Наслідки обстрілів Херсонщини. Архівне фото: t.me/olexandrprokudin
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія за останню добу вдарила по 16 населених пунктах Херсонської області та самому Херсоні. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо — дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу, 18 вересня, у Telegram. 

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Прокудін розповів, що упродовж останньої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинились:

  • Придніпровське,
  • Антонівка,
  • Зеленівка,
  • Інженерне,
  • Садове,
  • Кізомис,
  • Комишани,
  • Дніпровське,
  • Білозерка,
  • Гончарне,
  • Берислав,
  • Михайлівка,
  • Таврійське,
  • Золота Балка,
  • Гаврилівка,
  • місто Херсон. 

За його словами, загарбники поцілили в соціально-медичну установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, гаражні кооперативи та приватні автомобілі.

Окрім того, внаслідок обстрілів росіян загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення. 

обстріли Херсонської області
Скриншот допису Олександра Прокудіна

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