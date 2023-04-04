Окупанти вбили чотирьох цивільних жителів на Донеччині, — Кириленко

Російські окупанти

У рамках конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, Російські військові продовжують проводити атаки на цивільних мешканців. Протягом 3 квітня було зафіксовано чотири випадки загибелі мирних жителів у різних містах Донбасу: двоє у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Протягом 3 квітня в районі конфлікту на сході України було зафіксовано вбивство чотирьох мирних жителів: два випадки сталися у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Також троє людей отримали поранення. На жаль, точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі невідома. Встановлення подробиць злочинів та покарання винних залишаються у пріоритеті.

Військові дії на Донбасі викликають серйозні побоювання між міжнародною громадськістю. Багато країн засуджують російську агресію та закликають її до припинення порушень міжнародного права та норм гуманітарного права.

Проте, у відповідь на звинувачення у воєнних злочинах, російська сторона відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що її військові дії на Донбасі відповідають на українські дії і спрямовані на захист російськомовного населення.

Нагадаємо, що 3 квітня російські окупанти атакували Донецьку область. Вони обстріляли Авдіївку та Часів Яр. Внаслідок атаки росії загинула жінка.