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Окупанти вбили чотирьох цивільних жителів на Донеччині, — Кириленко

4 квітня 2023 08:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, Російські військові продовжують проводити атаки на цивільних мешканців. Протягом 3 квітня було зафіксовано чотири випадки загибелі мирних жителів у різних містах Донбасу: двоє у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Протягом 3 квітня в районі конфлікту на сході України було зафіксовано вбивство чотирьох мирних жителів: два випадки сталися у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Також троє людей отримали поранення. На жаль, точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі невідома. Встановлення подробиць злочинів та покарання винних залишаються у пріоритеті.

Військові дії на Донбасі викликають серйозні побоювання між міжнародною громадськістю. Багато країн засуджують російську агресію та закликають її до припинення порушень міжнародного права та норм гуманітарного права.

Проте, у відповідь на звинувачення у воєнних злочинах, російська сторона відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що її військові дії на Донбасі відповідають на українські дії і спрямовані на захист російськомовного населення.

Донецька область

Нагадаємо, що 3 квітня російські окупанти атакували Донецьку область. Вони обстріляли Авдіївку та Часів Яр. Внаслідок атаки росії загинула жінка.

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