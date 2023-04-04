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Оккупанты убили четырех гражданских жителей в Донецкой области, — Кириленко

4 апреля 2023 08:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В рамках конфликта на востоке Украины, который начался в 2014 году, Российские военные продолжают проводить атаки на гражданских жителей. В течение 3 апреля были зафиксированы четыре случая гибели мирных жителей в различных городах Донбасса: двое в Торецке, один в Авдеевке и еще один в Торском. 

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В течение 3 апреля в районе конфликта на востоке Украины было зафиксировано убийство четырех мирных жителей: два случая произошли в Торецке, один в Авдеевке и еще один в Торском. 

Также три человека получили ранения. К сожалению, точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе на данный момент неизвестно. Установление подробностей преступлений и наказание виновных остаются в приоритете.

Военные действия на Донбассе вызывают серьезные опасения среди международной общественности. Многие страны осуждают российскую агрессию и призывают ее к прекращению нарушений международного права и норм гуманитарного права. 

Однако, в ответ на обвинения в военных преступлениях, российская сторона отвергает эти обвинения, утверждая, что ее военные действия в Донбассе являются ответными на украинские действия и направлены на защиту русскоязычного населения.

Донецкая область

Напомним, что 3 апреля, российские оккупанты атаковали Донецкую область. Они обстреляли Авдеевку и Часов Яр. В результате атаки рф погибла женщина.

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