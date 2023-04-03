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Оккупанты атаковали Донецкую область: погиб человек

3 апреля 2023 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Донецкую область. Они обстреляли Авдеевку и Часов Яр. В результате атаки рф погибла женщина.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Подробности

При обстреле Авдеевки погибла женщина и еще один человек получил ранения. Оккупанты ударили по проспекту Индустриальный. Они попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека — водитель и пассажирка. Мужчина остался жив, а женщина — получила ранения, несовместимые с жизнью.

Кириленко рассказал, что практически в то же время россияне обстреляли Часов Яр. В результате атаки два дома полностью сгорели, а еще три — повреждены. К счастью, люди не пострадали.

"Опыт последнего года свидетельствует, что любая точка в Донецкой области потенциально опасна, и единственный способ уберечься — выехать в другие регионы страны. Не медлите! Эвакуируйтесь!", — подчеркнул Кириленко.

Последствия российского обстрела

Напомним, в Донецкой области россия убивает гражданских. Пока определить точное количество жертв на востоке Украины — невозможно.

Также мы писали, что количество погибших в результате атаки россиян по городу Константиновка Донецкой области выросло до шести. Также известно о восьми раненых.

Добавим, 1 апреля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. Противник нанес ракетный авиаудар.

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