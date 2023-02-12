Окупанти вчергове атакували Херсонську ОДА — що відомо

Кадри одного з попередніх обстрілів ОДА

Російські окупаційні війська щодня тероризують жителів Херсона. Сьогодні, 12 лютого, загарбники вчергове атакували будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба відомства.

Що відомо

У Херсоні майже не щодня лунають вибухи, адже російські окупанти намагаються знищити мирне місто. Під ворожим вогнем не якісь стратегічні об'єкти, а житлові будинки мирних мешканців.

Сьогодні ж, 12 лютого, російські загарбники завдали чергового удару по Херсонській обласній державній адміністрації.

Як зазначають в ОВА, на щастя, жертв чи поранених серед цивільного населення немає. Варто зауважити, що адміністрацію вже обстрілювали 15 та 19 грудня.

Нагадаємо, сьогодні зранку армія росії обстріляла зі ствольної артилерії Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджено чотири багатоповерхівки, водоканал і будівлю коледжу. Окрім того, через атаку ворога загинула 53-річна жінка, ще одна — отримала поранення.

Як відомо, 10 лютого росія вчергове масовано атакувала Україну. За даними Генштабу ЗСУ, лише за добу рф випустила по Україні 106 ворожих ракет.

Крім того, як зазначили у Генштабі, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.