Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую ОГА — что известно

Кадры одного из предыдущих обстрелов ОГА

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют жителей Херсона. Сегодня, 12 февраля, захватчики в очередной раз атаковали здание Херсонской областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

Что известно

В Херсоне почти не каждый день раздаются взрывы, ведь российские оккупанты пытаются уничтожить мирный город. Под вражеским огнем не какие-нибудь стратегические объекты, а жилые дома мирных жителей.

Сегодня же, 12 февраля, российские захватчики нанесли очередной удар по Херсонской областной государственной администрации.

Как отмечают в ОВА, к счастью, жертв или раненых среди гражданского населения нет. Следует отметить, что администрацию уже обстреливали 15 и 19 декабря.

Напомним, сегодня утром армия россии обстреляла из ствольной артиллерии Никополь. В результате атаки повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Кроме того, из-за атаки врага погибла 53-летняя женщина, еще одна получила ранения.

Как известно, 10 февраля россия в очередной раз массированно атаковала Украину. По данным Генштаба ВСУ, только за сутки рф выпустила по Украине 106 вражеских ракет.

Кроме того, как отметили в Генштабе, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.