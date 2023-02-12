Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую ОГА — что известно

Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно
Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют жителей Херсона. Сегодня, 12 февраля, захватчики в очередной раз атаковали здание Херсонской областной государственной администрации.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.
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Что известно
В Херсоне почти не каждый день раздаются взрывы, ведь российские оккупанты пытаются уничтожить мирный город. Под вражеским огнем не какие-нибудь стратегические объекты, а жилые дома мирных жителей.
Сегодня же, 12 февраля, российские захватчики нанесли очередной удар по Херсонской областной государственной администрации.
Как отмечают в ОВА, к счастью, жертв или раненых среди гражданского населения нет. Следует отметить, что администрацию уже обстреливали 15 и 19 декабря.
Напомним, сегодня утром армия россии обстреляла из ствольной артиллерии Никополь. В результате атаки повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Кроме того, из-за атаки врага погибла 53-летняя женщина, еще одна получила ранения.
Как известно, 10 февраля россия в очередной раз массированно атаковала Украину. По данным Генштаба ВСУ, только за сутки рф выпустила по Украине 106 вражеских ракет.
Кроме того, как отметили в Генштабе, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.