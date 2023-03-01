Окупанти обстріляли Зміївку — поранено двоє людей

Загарбники продовжують тероризувати цивільне населення України

Російські окупаційні війська вчергове атакували Херсонську область. Цього разу під ворожим вогнем було селище Зміївка.

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

Наслідки атаки рф

Через обстріли росії 54-річний місцевий мешканець Зміївки отримав уламкове поранення стопи. Окрім того, поранено і 34-річного волонтера, який прибув на Херсонщину з Кривого Рогу, аби допомогти людям.

"Чоловік, що прибув допомогти людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги", — розповіли в ОВА.

Наразі обох постраждалих ушпиталили до Бериславської лікарні, де надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, 1 березня російські окупаційні війська обстріляли ракетами С-300 місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок атаки поранено двоє людей, серед них — неповнолітній.

Через обстріли пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та навчальний заклад.