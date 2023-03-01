Окупанти обстріляли Зміївку — поранено двоє людей

Окупанти вчергове обстріляли Херсонщину: поранено двох людей, серед них — волонтер
Російські окупаційні війська вчергове атакували Херсонську область. Цього разу під ворожим вогнем було селище Зміївка.
Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.
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Наслідки атаки рф
Через обстріли росії 54-річний місцевий мешканець Зміївки отримав уламкове поранення стопи. Окрім того, поранено і 34-річного волонтера, який прибув на Херсонщину з Кривого Рогу, аби допомогти людям.
"Чоловік, що прибув допомогти людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги", — розповіли в ОВА.
Наразі обох постраждалих ушпиталили до Бериславської лікарні, де надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, 1 березня російські окупаційні війська обстріляли ракетами С-300 місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок атаки поранено двоє людей, серед них — неповнолітній.
Через обстріли пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та навчальний заклад.