Оккупанты обстреляли Змиевку — ранены два человека

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину: ранены два человека, среди них — волонтер
Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. На этот раз под вражеским огнем был поселок Змиевка.
Об этом информирует пресс-служба Херсонской ОВА.
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Последствия атаки рф
Из-за обстрелов россии 54-летний местный житель Змиевки получил обломочное ранение стопы. Кроме того, ранен и 34-летний волонтер, прибывший на Херсонщину из Кривого Рога, чтобы помочь людям.
"Мужчина, прибывший помочь людям, живущим под постоянными обстрелами, сам попал под плотный вражеский огонь. Он получил обломочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги", — рассказали в ОВА.
В настоящее время обоих пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь.
Напомним, 1 марта российские оккупационные войска обстреляли ракетами С-300 город Чугуев в Харьковской области. В результате атаки ранены два человека, среди них — несовершеннолетний.
Из-за обстрелов повреждены многоквартирный жилой дом и учебное заведение.