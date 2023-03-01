Оккупанты обстреляли Змиевку — ранены два человека

Захватчики продолжают терроризировать гражданское население Украины

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. На этот раз под вражеским огнем был поселок Змиевка.

Об этом информирует пресс-служба Херсонской ОВА.

Последствия атаки рф

Из-за обстрелов россии 54-летний местный житель Змиевки получил обломочное ранение стопы. Кроме того, ранен и 34-летний волонтер, прибывший на Херсонщину из Кривого Рога, чтобы помочь людям.

"Мужчина, прибывший помочь людям, живущим под постоянными обстрелами, сам попал под плотный вражеский огонь. Он получил обломочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги", — рассказали в ОВА.

В настоящее время обоих пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь.

Напомним, 1 марта российские оккупационные войска обстреляли ракетами С-300 город Чугуев в Харьковской области. В результате атаки ранены два человека, среди них — несовершеннолетний.

Из-за обстрелов повреждены многоквартирный жилой дом и учебное заведение.