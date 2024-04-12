Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Дніпропетровщині — які наслідки

Пошкоджені лінії електропередач. Ілюстративне фото: АР

Російські окупанти у ніч проти п'ятниці, 12 квітня, спрямували на декілька хвиль ударних дронів з півдня. Так, внаслідок атаки на об’єкті енергетики у Дніпропетровській області спалахнула пожежа.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

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Військові розповіли, що цієї ночі росіяни вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з півдня. Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько п'яти годин. У зоні відповідальності півдні ППО знищили сім баражуючих снарядів: чотири на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

"Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу.

Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сил оборони півдня

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України та пошкодила енергооб'єкти у чотирьох областях.