Оккупанты ударили по энергообъекту в Днепропетровской области — какие последствия
Российские оккупанты в ночь на пятницу, 12 апреля, направили на несколько волн ударных дронов с юга. Так, в результате атаки на объекте энергетики в Днепропетровской области вспыхнул пожар.
Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга.
Обстрелы Украины 11 апреля
Военные рассказали, что этой ночью россияне снова направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 с юга. Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины.
Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге длилась около пяти часов. В зоне ответственности юге ПВО уничтожили семь баражирующих снарядов: четыре в Днепропетровской и по одному в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
"В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать, пожарные продолжают работу."
Последствия уточняются. Люди не повреждены", — говорится в сообщении.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины и повредила энергообъекты в четырех областях.
В результате массированной атаки захватчиков в четверг, 11 апреля, уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''. К этому привело разрушение Трипольской ТЭС Киевской области.
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