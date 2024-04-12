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Оккупанты ударили по энергообъекту в Днепропетровской области — какие последствия

12 апреля 2024 07:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по энергообъекту в Днепропетровской области — какие последствия
Повреждены линии электропередач. Иллюстративное фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 12 апреля, направили на несколько волн ударных дронов с юга. Так, в результате атаки на объекте энергетики в Днепропетровской области вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга.

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Военные рассказали, что этой ночью россияне снова направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 с юга. Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге длилась около пяти часов. В зоне ответственности юге ПВО уничтожили семь баражирующих снарядов: четыре в Днепропетровской и по одному в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать, пожарные продолжают работу."
Последствия уточняются. Люди не повреждены", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Сил обороны юга

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины и повредила энергообъекты в четырех областях.

В результате массированной атаки захватчиков в четверг, 11 апреля, уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''. К этому привело разрушение Трипольской ТЭС Киевской области.

электроэнергия
Днепропетровская область
обстрелы
дроны
энергосистема

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