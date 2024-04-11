Цієї ночі окупанти атакували енергооб'єкти у чотирьох областях, — Галущенко
Окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
Удари по енергосистемі України 11 квітня
Галущенко розповів, що цієї ночі окупанти знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру.
"Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Наразі енергетики вже працюють над усуненням наслідків", — йдеться у повідомленні міністра.
Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники завдали 10 ударів по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що є проблеми зі світлом.
Ситуація у місті залишається критичною. Станом на 5 квітня у місті та деяких прилеглих районах було знеструмлено 500 тис. абонентів.
Раніше, 7 квітня, Галущенко розповів, що останнім часом російські війська активізували удари по енергетичній інфраструктурі. Однак навіть при негативному сценарії, всю генерацію ми не втратимо.
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