Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Запорізькій області: є загиблі

Руйнування у Запорізькій області після обстрілу. Ілюстративне фото: facebook/Національна поліція

Російські окупанти упродовж минулої доби здійснили масовану ракетну атаку по Запорізькій області. Внаслідок удару по одному з підприємств, загинули 4 співробітники, ще двоє отримали травми.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Як повідомив Юрій Малашко, по 20 населених пунктах Запорізької області окупанти здійснили 80 ударів. Так, Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села зазнали обстрілів артилерії. Водночас окупанти використовували й іншу зброю для терору мирного населення.

"Зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БпЛА по Лобковому", — повідомив Юрій Малашко.



Один з ударів прийшовся на об'єкт інфраструктури Пологівського району.

"Загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", — зазначив голова ОВА.



В результаті атаки росіян зруйновані житлові будинки та об’єкти інфраструктури. До ОВА загалом надіслали 33 таких повідомлення.

Нагадаємо, вночі було чути вибухи на Одещині. Ймовірно, відбувся запуск ракет в бік області.