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Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области: есть погибшие

21 июля 2023 10:43
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области: есть погибшие
Разрушение в Запорожской области после обстрела. Иллюстративное фото: facebook/Национальная полиция
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили массированную ракетную атаку по Запорожской области. В результате удара по одному из предприятий погибли 4 сотрудника, еще двое получили травмы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Как сообщил Юрий Малашко, по 20 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли 80 ударов. Так, Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села подверглись обстрелам артиллерии. В то же время оккупанты использовали и другое оружие для террора мирного населения.

"Зафиксировано 10 ударов из РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БпЛА по Лобковому" , — сообщил Юрий Малашко.

Один из ударов пришелся на объект инфраструктуры Пологовского района.

"Погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", — отметил председатель ОВА.

В результате атаки россиян разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. В ОВА всего было отправлено 33 таких сообщения.

Напомним, ночью были слышны взрывы в Одесской области. Вероятно, произошел запуск ракет в сторону области.

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