Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области: есть погибшие
Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили массированную ракетную атаку по Запорожской области. В результате удара по одному из предприятий погибли 4 сотрудника, еще двое получили травмы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Что известно о ракетной атаке по Запорожской области
Как сообщил Юрий Малашко, по 20 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли 80 ударов. Так, Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села подверглись обстрелам артиллерии. В то же время оккупанты использовали и другое оружие для террора мирного населения.
"Зафиксировано 10 ударов из РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БпЛА по Лобковому" , — сообщил Юрий Малашко.
Один из ударов пришелся на объект инфраструктуры Пологовского района.
"Погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", — отметил председатель ОВА.
В результате атаки россиян разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. В ОВА всего было отправлено 33 таких сообщения.
Напомним, ночью были слышны взрывы в Одесской области. Вероятно, произошел запуск ракет в сторону области.