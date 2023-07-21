Вибухи в полі вночі. Ілюстративне фото: google.com

Вночі, 21 липня, було чути вибухи в Одеській області. За попередньою інформацією, відбувся запуск ракет в бік області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області вночі 21 липня

Оновлено 03:28. В Одеській області пролунали два вибухи. Попередньо, відбувся запуск ракет.

Наразі в області оголошена повітряна тривога. Зазначається, що вона спрацювала з запізненням.

Також "почервоніла" Запорізька область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/alarmukraine

Оновлено 03:32. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ракет в Одеській області.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 03:36. Моніторингові канали повідомляють, що наразі немає ворожих цілей в Одеській області.

Нагадаємо, що вночі, 21 липня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Також ми повідомляли, що ввечері, 20 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі лунає сирена в усіх областях. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому.

Додамо, що ввечері, 20 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт ворожого винищувача МіГ-31К.