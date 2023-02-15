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Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці на Донеччині: є поранені

15 лютого 2023 11:24
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Обстріл Покровська 15 лютого - є жертви
На місці події вже працюють рятувальники, які розбирають завали
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок.

Про це пише Суспільне.

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Деталі

Вранці 15 лютого близько 10:00 російська армія завдала удару по Покровську на Донеччині. Снаряд влучив у п'ятиповерховий житловий будинок За попередньою інформацією є поранені серед мирних жителів.

"О десятій годині було влучання у житловий будинок. П'ятого поверху у будинку майже немає. За попередньою інформацією є поранені", — розказав він.

На місці події вже працюють рятувальники, які розбирають завали.

Нагадаємо, що вранці 14 лютого російські війська обстріляли медустанову в Херсоні. Будівля зазнала серйозних пошкоджень. Як зазначається у повідомленні, під час обстрілу лікарі приймали пацієнтів, тому було досить багато людей.

В ОВА також оприлюднили відео наслідків обстрілу та розповіді очевидців атаки. Як видно на відео, на землі поряд із будівлею медустанови багато скла від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів.

 

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