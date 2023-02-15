Обстрел Покровска 15 февраля – есть жертвы

На месте происшествия уже работают спасатели, разбирающие завалы

Российские оккупанты утром 15 февраля нанесли удар по жилому кварталу в Донецкой области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание.

Об этом пишет Общественное.

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Утром 15 февраля около 10:00 российская армия нанесла удар по Покровску Донецкой области. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом По предварительной информации, ранены среди мирных жителей.

"В десять часов было попадание в жилой дом. Пятого этажа в доме почти нет. По предварительной информации есть раненые", — рассказал он.

На месте происшествия уже работают спасатели, разбирающие завалы.

Напомним, что утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Здание получило серьезные повреждения. Как отмечается в сообщении, во время обстрела врачи принимали пациентов, поэтому было достаточно много людей.

В ОВА также обнародовали видео последствий обстрела и рассказы очевидцев атаки. Как видно на видео, на земле рядом со зданием медучреждения много стекла от выбитых окон и обломки вражеских снарядов.