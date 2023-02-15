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За добу окупанти 38 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

15 лютого 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Херсонської області 14 лютого – є поранені
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 14 лютого, російські окупанти 38 разів обстріляли Херсонську область. Є поранені мирні мешканці.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 38 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти страждали від атак з РСЗВ, мінометів та артилерії", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що росіяни дев'ять разів атакували Херсон. Били по житлових кварталах. Через обстріл постраждав медичний заклад та житлові будинки.

"Протягом минулої доби в Херсонській області через російські обстріли дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", — уточнили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що вранці 14 лютого російські війська обстріляли медустанову в Херсоні. Будівля зазнала серйозних пошкоджень. Як зазначається у повідомленні, під час обстрілу лікарі приймали пацієнтів, тому було досить багато людей.

В ОВА також оприлюднили відео наслідків обстрілу та розповіді очевидців атаки. Як видно на відео, на землі поряд із будівлею медустанови багато скла від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів.

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