Окупанти вдарили по транспортному підприємству у Херсоні, є загиблі
У п'ятницю, 23 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загарбники прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству, є загиблі.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсона 23 червня
"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Згодом стало відомо про ще одного загиблого — 43-річного чоловіка, який помер у лікарні. Ще пʼятеро людей — поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.
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Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin
Нагадаємо, 22 червня загарбники обстріляли студентів-волонтерів та житлові будинки у Херсоні. Поранені 86-річна жінка та 25-річний чоловік.