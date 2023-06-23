Окупанти вдарили по транспортному підприємству у Херсоні, є загиблі

Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin

У п'ятницю, 23 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загарбники прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству, є загиблі.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсона 23 червня

"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Згодом стало відомо про ще одного загиблого — 43-річного чоловіка, який помер у лікарні. Ще пʼятеро людей — поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.

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Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Наслідки обстрілу Херсона 23 червня. Фото: t.me/olexandrprokudin 1 / 4

Нагадаємо, 22 червня загарбники обстріляли студентів-волонтерів та житлові будинки у Херсоні. Поранені 86-річна жінка та 25-річний чоловік.