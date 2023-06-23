Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне, есть погибшие
В пятницу, 23 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию, есть погибшие.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона 23 июня
"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — говорится в сообщении.
В результате обстрела 55-летний мужчина погиб на месте. Впоследствии стало известно о еще одном погибшем — 43-летнем мужчине, который умер в больнице. Еще пять человек ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь.
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Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
Напомним, 22 июня захватчики обстреляли студентов-волонтеров и жилые дома в Херсоне. Ранены 86-летняя женщина и 25-летний мужчина.