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Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне, есть погибшие

23 июня 2023 12:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне, есть погибшие
Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 23 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию, есть погибшие.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — говорится в сообщении.

В результате обстрела 55-летний мужчина погиб на месте. Впоследствии стало известно о еще одном погибшем — 43-летнем мужчине, который умер в больнице. Еще пять человек ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь.

скриншот

скриншот

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

  • Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Напомним, 22 июня захватчики обстреляли студентов-волонтеров и жилые дома в Херсоне. Ранены 86-летняя женщина и 25-летний мужчина.

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