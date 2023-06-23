Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне, есть погибшие

Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin

В пятницу, 23 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию, есть погибшие.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсона 23 июня

"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — говорится в сообщении.

В результате обстрела 55-летний мужчина погиб на месте. Впоследствии стало известно о еще одном погибшем — 43-летнем мужчине, который умер в больнице. Еще пять человек ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь.

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Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Последствия обстрелов Херсона 23 июня. Фото: t.me/olexandrprokudin 1/4 _ 4

Напомним, 22 июня захватчики обстреляли студентов-волонтеров и жилые дома в Херсоне. Ранены 86-летняя женщина и 25-летний мужчина.