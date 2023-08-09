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Окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя, є загиблі, — Зеленський

9 серпня 2023 20:56
оновлено: 20:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя, є загиблі, — Зеленський
Наслідки одного із обстрілів Запоріжжя. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 9 серпня, російські війська жорстко обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули люди.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Триває рятувальна операція.

При цьому український лідер уточнив, що всім постраждалим буде надано необхідну допомогу.

"Це воєнний злочин Росії обов'язково отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій завдяки нашим героїчним воїнам", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 8 серпня окупанти завдали 87 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Поранення отримав 63-річний чоловік.

 

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