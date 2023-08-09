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Обстрелы Запорожской области: оккупанты нанесли 87 ударов по населенным пунктам

9 августа 2023 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Запорожской области: оккупанты нанесли 87 ударов по населенным пунктам
Последствия обстрела Запорожья в октябре. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За минувшие сутки, 8 августа, оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. Ранение получил 63-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Малашко рассказал, что от 87 артиллерийских обстрелов пострадала территория 20 населенных пунктов, в том числе:

  • Новоалександровки,
  • Гуляйполя,
  • Железнодорожного,
  • Новоандреевки,
  • Новодаровки,
  • Гуляйпольского,
  • Ольговского,
  • Малиновки,
  • Чаривное,
  • Червоное,
  • Белогорье,
  • Левадного,
  • Щербаков,
  • Малой Токмачки,
  • Затишье,
  • Каменского,
  • Степного,
  • Пятихаток,
  • Лобкового.

Кроме того, четыре обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке, Темировке и Степному, а Каменское, Лукьяновку и Новодаровку оккупанты четырежды обстреляли из БпЛА. Еще три авиационных удара военные РФ нанесли по Орехову и Новодаровке.

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Напомним, что ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Была угроза баллистики.

Также мы писали, что глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске Донецкой области из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоквартирном доме в Полтаве. В результате инцидента были травмированы три человека.

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