Обстрелы Запорожской области: оккупанты нанесли 87 ударов по населенным пунктам
За минувшие сутки, 8 августа, оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. Ранение получил 63-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Обстрелы Запорожской области
Малашко рассказал, что от 87 артиллерийских обстрелов пострадала территория 20 населенных пунктов, в том числе:
- Новоалександровки,
- Гуляйполя,
- Железнодорожного,
- Новоандреевки,
- Новодаровки,
- Гуляйпольского,
- Ольговского,
- Малиновки,
- Чаривное,
- Червоное,
- Белогорье,
- Левадного,
- Щербаков,
- Малой Токмачки,
- Затишье,
- Каменского,
- Степного,
- Пятихаток,
- Лобкового.
Кроме того, четыре обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке, Темировке и Степному, а Каменское, Лукьяновку и Новодаровку оккупанты четырежды обстреляли из БпЛА. Еще три авиационных удара военные РФ нанесли по Орехову и Новодаровке.
Напомним, что ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Была угроза баллистики.
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