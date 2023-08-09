Обстрелы Запорожской области: оккупанты нанесли 87 ударов по населенным пунктам

Последствия обстрела Запорожья в октябре. Фото: ГСЧС

За минувшие сутки, 8 августа, оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. Ранение получил 63-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Малашко рассказал, что от 87 артиллерийских обстрелов пострадала территория 20 населенных пунктов, в том числе:

Новоалександровки,

Гуляйполя,

Железнодорожного,

Новоандреевки,

Новодаровки,

Гуляйпольского,

Ольговского,

Малиновки,

Чаривное,

Червоное,

Белогорье,

Левадного,

Щербаков,

Малой Токмачки,

Затишье,

Каменского,

Степного,

Пятихаток,

Лобкового.

Кроме того, четыре обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке, Темировке и Степному, а Каменское, Лукьяновку и Новодаровку оккупанты четырежды обстреляли из БпЛА. Еще три авиационных удара военные РФ нанесли по Орехову и Новодаровке.

Напомним, что ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Была угроза баллистики.

Также мы писали, что глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске Донецкой области из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи.

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