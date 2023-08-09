Оккупанты ударили по жилому кварталу Запорожья, есть погибшие, — Зеленский
В среду, 9 августа, российские войска жестко обстреляли Запорожье. В результате обстрела погибли люди.
Об этом сообщил Президента Украины Владимир Зеленский.
Обстрел Запорожья
По словам Зеленского, в результате обстрела погибло трое человек. Продолжается спасательная операция.
При этом украинский лидер уточнил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
"Это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам", — указал Зеленский.
Напомним, что 8 августа оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. Ранение получил 63-летний мужчина.