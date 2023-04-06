Окупанти відбирають на окупованих територіях лікарні та використовують для себе, — Генштаб

Поранені окупанти

Окупанти продовжують використовувати медичні установи на тимчасово захоплених територіях у своїх цілях. Один із таких випадків стався з місцевою лікарнею у Малій Білозерці, що у Запорізькій області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Будівлю було облаштовано військовим госпіталем окупантами, і на цей час російські медики працюють у цивільному медичному закладі та надають медичну допомогу лише російським військовослужбовцям. На початок квітня поточного року у лікарні перебувало близько 80 загарбників із різними травмами.

Таке використання медичних установ окупантами є порушенням міжнародного гуманітарного права, яке гарантує захист цивільного населення під час збройних конфліктів. Крім того, це призводить до нестачі медичної допомоги для місцевих жителів та може призвести до збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

При цьому варто уточнити, що порушення прав людини та гуманітарного права на окупованих територіях України стали звичайним явищем із моменту початку конфлікту у 2014 році.

Нагадаємо, що в Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично всі медичні установи регіону. Це свідчить про величезні втрати армії Росії, мобільні шпиталі не можуть впоратися з такою кількістю поранених.