Раненые оккупанты

Оккупанты продолжают использовать медицинские учреждения на временно захваченных территориях в своих целях. Один из таких случаев произошел с местной больницей в Малой Белозерке, расположенной в Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Здание было обустроено военным госпиталем оккупантами, и на данный момент российские медики работают в гражданском медицинском учреждении и оказывают медицинскую помощь только российским военнослужащим. На начало апреля текущего года в больнице находилось около 80 захватчиков с различными травмами.

Такое использование медицинских учреждений оккупантами является нарушением международного гуманитарного права, которое гарантирует защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов. Кроме того, это приводит к нехватке медицинской помощи для местных жителей и может привести к увеличению количества жертв среди гражданского населения.

При этом стоит уточнить, что нарушения прав человека и гуманитарного права на оккупированных территориях Украины стали обычным явлением с момента начала конфликта в 2014 году.

Напомним, что в Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии россии, мобильные госпитали не могут справиться с таким количеством раненых.