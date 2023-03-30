Российские оккупанты заняли почти все медицинские учреждения Луганской области, — глава ОВА

Российские оккупанты на оккупированной территории

В Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии россии, мобильные госпитали не могут справиться с таким количеством раненых.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил глава Луганской областной военной администрации Роман Власенко.

Все больницы — оккупантам

По словам главы Луганской ОВА, российские оккупанты забрали под собственные нужды практически все медицинские учреждения региона.

Это, по мнению Власенко, свидетельствует об огромных потерях россиян, потому мест в мобильных госпиталях для раненых уже не хватает.

Известно, что российские захватчики заняли больницы в оккупированных во время полномасштабной войны Новопскове, Старобельске, Марковкее и Лисичанске.

Оккупация жилья в Северодонецке

Кроме медицинских учреждений, российские оккупанты захватывают и жилье граждан Украины.

Так, известно, что в захваченном в прошлом году Северодонецке уже почти половина жилищного фонда занята военнослужащими российской федерации.

Напомним, в середине марта сообщалось, что в Луганской области оккупанты несут масштабные потери. С 17 по 21 марта количество смертей среди раненых захватчиков резко возросло, также увеличилось количество койко-мест в имеющихся госпиталях.

Фото из российских СМИ