Окупант шукає варіанти втекти додому з награбованим майном, — ГУР
Російський окупант планує повернутися додому з награбованими речами з України. Він обговорює з дружиною розмову з юристом, де вони говорили про варіанти повернення до РФ.
Відповідне перехоплення опублікувала пресслужба ГУР.
Перехоплена розмова окупанта
— Коротше, мамі дзвоню, я з нею взагалі там 3 хвилини поговорив, гроші закінчилися, я їй сказав усе по-швидкому. Коротше, жінці цій вона написала, вона каже, вони у військову прокуратуру зверталися.
— Ага.
— Я їй кажу: "Ну, ти бери номер юриста". Паша каже, щось "плисти" почала жінка, каже: "Юрист цей нам не допоміг, зверталися до військової прокуратури".
Ну, все одно кажу: "Бери дізнавайся, бери номер юриста і типу завтра зателефонуємо, і що він скаже, з юристом поговоримо і будемо вже від цього танцювати".
— Угу.
— Це треба звідси, бл*дь, "злитися" в лікарню і вже в лікарні ці справи робити. Просто, якщо є такий варіант, бл*дь, знаєш, з'*батися звідси мовчки, я не знаю, уже доведеться мотоцикл залишати і з'*батися.
— Ясна річ, бл*дь, нах*й потрібен, бл*дь. Знаєш, твоє життя мені важливіше за гроші і мотоцикл, повір.
— Я х*й його знає.
— Мені вони, нах*й, не потрібні.
— Я спробую мотоцикл відправити з гуманітарниками, сказати "батьки приїдуть" і мотоцикл віддати.
— Бл*дь, чуєш що, є варіант, щоб його хтось продав хоча б гроші, хоча б сотку, десь, бл*дь, перевести в готівку?
— Та ні, немає.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму спостерігається зростання напруженості між окупаційними військами та громадянами, які висловлюють підтримку Україні. Зокрема, стали частішими напади на військові об'єкти РФ з використанням так званих "коктейлів Молотова". Основними учасниками цих дій є місцеві жителі, які протистоять окупації.