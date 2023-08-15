Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупант шукає варіанти втекти додому з награбованим майном, — ГУР arrow

Окупант шукає варіанти втекти додому з награбованим майном, — ГУР

15 серпня 2023 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупант шукає варіанти втекти додому з награбованим майном, — ГУР
Російський окупант з краденим майном. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російський окупант планує повернутися додому з награбованими речами з України. Він обговорює з дружиною розмову з юристом, де вони говорили про варіанти повернення до РФ.

Відповідне перехоплення опублікувала пресслужба ГУР.

Читайте також:

Перехоплена розмова окупанта

— Коротше, мамі дзвоню, я з нею взагалі там 3 хвилини поговорив, гроші закінчилися, я їй сказав усе по-швидкому. Коротше, жінці цій вона написала, вона каже, вони у військову прокуратуру зверталися.

— Ага.

— Я їй кажу: "Ну, ти бери номер юриста". Паша каже, щось "плисти" почала жінка, каже: "Юрист цей нам не допоміг, зверталися до військової прокуратури".

Ну, все одно кажу: "Бери дізнавайся, бери номер юриста і типу завтра зателефонуємо, і що він скаже, з юристом поговоримо і будемо вже від цього танцювати".

— Угу.

— Це треба звідси, бл*дь, "злитися" в лікарню і вже в лікарні ці справи робити. Просто, якщо є такий варіант, бл*дь, знаєш, з'*батися звідси мовчки, я не знаю, уже доведеться мотоцикл залишати і з'*батися. 

— Ясна річ, бл*дь, нах*й потрібен, бл*дь. Знаєш, твоє життя мені важливіше за гроші і мотоцикл, повір.

— Я х*й його знає.

— Мені вони, нах*й, не потрібні.

— Я спробую мотоцикл відправити з гуманітарниками, сказати "батьки приїдуть" і мотоцикл віддати.

— Бл*дь, чуєш що, є варіант, щоб його хтось продав хоча б гроші, хоча б сотку, десь, бл*дь, перевести в готівку?

— Та ні, немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму спостерігається зростання напруженості між окупаційними військами та громадянами, які висловлюють підтримку Україні. Зокрема, стали частішими напади на військові об'єкти РФ з використанням так званих "коктейлів Молотова". Основними учасниками цих дій є місцеві жителі, які протистоять окупації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз