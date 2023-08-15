Окупант шукає варіанти втекти додому з награбованим майном, — ГУР

Російський окупант з краденим майном. Фото: Reuters

Російський окупант планує повернутися додому з награбованими речами з України. Він обговорює з дружиною розмову з юристом, де вони говорили про варіанти повернення до РФ.

Відповідне перехоплення опублікувала пресслужба ГУР.

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Перехоплена розмова окупанта

— Коротше, мамі дзвоню, я з нею взагалі там 3 хвилини поговорив, гроші закінчилися, я їй сказав усе по-швидкому. Коротше, жінці цій вона написала, вона каже, вони у військову прокуратуру зверталися.

— Ага.

— Я їй кажу: "Ну, ти бери номер юриста". Паша каже, щось "плисти" почала жінка, каже: "Юрист цей нам не допоміг, зверталися до військової прокуратури".

Ну, все одно кажу: "Бери дізнавайся, бери номер юриста і типу завтра зателефонуємо, і що він скаже, з юристом поговоримо і будемо вже від цього танцювати".

— Угу.

— Це треба звідси, бл*дь, "злитися" в лікарню і вже в лікарні ці справи робити. Просто, якщо є такий варіант, бл*дь, знаєш, з'*батися звідси мовчки, я не знаю, уже доведеться мотоцикл залишати і з'*батися.

— Ясна річ, бл*дь, нах*й потрібен, бл*дь. Знаєш, твоє життя мені важливіше за гроші і мотоцикл, повір.

— Я х*й його знає.

— Мені вони, нах*й, не потрібні.

— Я спробую мотоцикл відправити з гуманітарниками, сказати "батьки приїдуть" і мотоцикл віддати.

— Бл*дь, чуєш що, є варіант, щоб його хтось продав хоча б гроші, хоча б сотку, десь, бл*дь, перевести в готівку?

— Та ні, немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму спостерігається зростання напруженості між окупаційними військами та громадянами, які висловлюють підтримку Україні. Зокрема, стали частішими напади на військові об'єкти РФ з використанням так званих "коктейлів Молотова". Основними учасниками цих дій є місцеві жителі, які протистоять окупації.