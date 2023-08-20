Оккупанты отказываются воевать и не доверяют товарищам: перехват ГУР

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Военнослужащий РФ обсуждает с женой отказ российских солдат продолжать воевать и просить не доверять товарищам на фронте. Кроме того, он жалуется, что их везут "на передок" как "пушечное мясо".

Соответствующий разговор перехватило и опубликовало ГУР.

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Перехваченный разговор

— И что он тебе сказал твой ротный или как его там? — спрашивает женщина.

— Ничего, мы его охраняли здесь три дня. Вчера 25 ребят увезли из нашей роты и там половина оказалась. Сейчас вот 13 человек нас добавляют и все везут... — рассказывает россиянин.

— Так на "передок" везут? — уточняет его жена.

— Да, — ответил он.

— А в комендатуру? А почему? Из-за того, что они отказались воевать в комендатуру, их повезли? — спрашивает жена оккупанта.

— Да, — утверждает тот.

— Ага, а тебя куда повезут? — снова спрашивает она.

— Меня повезут "на передок" 13 человек, — рассказывает о своей судьбе военный РФ.

— А ты не отказался? — переспрашивает женщина.

— Нет, молись главное за меня, поняла? Чтобы все хорошо было, — подчеркивает россиянин.

— Конечно, конечно, я вообще думала, что здесь п*здец, блин, у тебя нет телефона и ничего. Знаешь, как я здесь обоср*лась? У меня даже ногу заклинило, наверное, у меня спина от нервов болит. Ужас! Я думала, что я тебя никогда не найду. Вань, ради Бога, никому особо не доверяй, как этому Лене, не открывайся, ничего такого не рассказывай. Береги себя, самое главное. Будьте командой, но как-нибудь аккуратно. И как-то вас, наверное, не могут вот так без учебы, ты ведь, не умеешь ничего, как так бросить? Я вообще не представляю, как и что вы будете там делать, — жалуется жена оккупанта.

Напомним, ГУР перехватило разговор, как российский оккупант планирует вернуться домой с награбленными вещами из Украины. Он обсуждает с женой разговор с юристом, где они говорили о вариантах возвращения в РФ.