На ТОТ розіслали посібник для російських військкомів

Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники продовжують проводити мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Аби не дати уникнути українцям служби у російській армії, вони розіслали військкомам "учебник военного комиссара".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Посібник "учебник военного комиссара" активно розповсюджують серед працівників окупаційної адміністрації на ТОТ Запоріжжя.

"Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям ТОТ можливість уникати служби в ЗС РФ завдяки лазівці з "альтернативною громадянською службою", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що саму книгу розробила ще у 2021 році московська кафедра управління мобілізаційною роботою "Загальновійськової академії ордена Жукова ВС РФ". У ній питання, які виникають під час призову людей на службу в російську армію.

Посібник. Фото: ЦНС

Зміст посібника. Фото: ЦНС

За даними Спротиву, рішення про розповсюдження посібника було прийняте через низькі показники залучення людей до армії в межах призову на ТОТ.

"Молодь здебільшого намагається уникнути служби у військових формуваннях окупантів, а якщо переховуватися немає змоги — то скористатися можливістю альтернативної громадянської служби, яка передбачена російським законодавством", — зауважили в ЦНС.

Зазначається, що кількість заяв на проходження такої служби на ТОТ суттєво перевищує ту кількість, що на території Росії. Тому в 7 розділі книги роз'яснюються, як відмовляти охочим проходити альтернативну громадянську службу.

Варіанти причини відмови. Фото: ЦНС

У Спротиві вважаються, що ця "просвітницька кампанія" свідчить про підготовку до призовних кампаній, а також примусової мобілізації у фронтові підрозділи.

Нагадаємо, російські колаборанти на ТОТ примушують українців здавати кров для поранених російських солдатів. Насамперед це стосується бюджетних працівників.

Також ми писали, що медичні заклади на окупованих територіях переповнені російськими військовими. Для поранених вже не вистачає ані місць, ані медичного персоналу.