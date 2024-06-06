На ТОТ разослали пособие для российских военных

Оккупанты придумали, как не дать украинцам на ВОТ избежать мобилизации — ЦНС раскрыл детали
Российские захватчики продолжают проводить мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях. Чтобы не дать избежать украинцам службы в российской армии, они разослали военкомам "подручник военного комиссара".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Мобилизация на ВОТ
Пособие "учебник военного комиссара" активно распространяется среди работников оккупационной администрации на ВОТ Запорожья.
"Таким образом оккупанты хотят закрыть жителям ВОТ возможность избегать службы в ВС РФ благодаря лазейке с "альтернативной гражданской службой", — говорится в сообщении.
Известно, что саму книгу разработала еще в 2021 году московская кафедра управления мобилизационной работой "Общевоенной академии ордена Жукова ВС РФ". В ней вопросы, которые возникающие во время призыва людей на службу в российскую армию.
По данным Сопротивления, решение о распространении пособия было принято из-за низких показателей привлечения людей в армию в рамках призыва на ВОТ.
"Молодежь в большинстве своем пытается избежать службы в военных формированиях оккупантов, а если скрываться нет возможности — то воспользоваться возможностью альтернативной гражданской службы, предусмотренной российским законодательством", — отметили в ЦНС.
Отмечается, что количество заявлений на прохождение такой службы на ВОТ существенно превышает количество, которое на территории России. Поэтому в 7 главе книги разъясняются, как отказывать желающим проходить альтернативную гражданскую службу.
В Сопротивлении считаются, что эта "просветительская кампания" свидетельствует о подготовке к призывным кампаниям, а также о принудительной мобилизации во фронтовые подразделения.
Напомним, российские коллаборанты на ВОТ заставляют украинцев сдавать кровь для раненых российских солдат. В первую очередь это касается бюджетных работников.
Также мы писали, что медицинские учреждения на оккупированных территориях переполнены российскими военными. Для раненых уже не хватает ни мест, ни медицинского персонала.
Читайте Новини.LIVE!