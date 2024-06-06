На ТОТ разослали пособие для российских военных

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские захватчики продолжают проводить мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях. Чтобы не дать избежать украинцам службы в российской армии, они разослали военкомам "подручник военного комиссара".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Пособие "учебник военного комиссара" активно распространяется среди работников оккупационной администрации на ВОТ Запорожья.

"Таким образом оккупанты хотят закрыть жителям ВОТ возможность избегать службы в ВС РФ благодаря лазейке с "альтернативной гражданской службой", — говорится в сообщении.

Известно, что саму книгу разработала еще в 2021 году московская кафедра управления мобилизационной работой "Общевоенной академии ордена Жукова ВС РФ". В ней вопросы, которые возникающие во время призыва людей на службу в российскую армию.

Пособие. Фото: ЦНС

Содержание пособия. Фото: ЦНС

По данным Сопротивления, решение о распространении пособия было принято из-за низких показателей привлечения людей в армию в рамках призыва на ВОТ.

"Молодежь в большинстве своем пытается избежать службы в военных формированиях оккупантов, а если скрываться нет возможности — то воспользоваться возможностью альтернативной гражданской службы, предусмотренной российским законодательством", — отметили в ЦНС.

Отмечается, что количество заявлений на прохождение такой службы на ВОТ существенно превышает количество, которое на территории России. Поэтому в 7 главе книги разъясняются, как отказывать желающим проходить альтернативную гражданскую службу.

Варианты причины отказа. Фото: ЦНС

В Сопротивлении считаются, что эта "просветительская кампания" свидетельствует о подготовке к призывным кампаниям, а также о принудительной мобилизации во фронтовые подразделения.

Напомним, российские коллаборанты на ВОТ заставляют украинцев сдавать кровь для раненых российских солдат. В первую очередь это касается бюджетных работников.

Также мы писали, что медицинские учреждения на оккупированных территориях переполнены российскими военными. Для раненых уже не хватает ни мест, ни медицинского персонала.