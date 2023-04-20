Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти виганяють людей із квартир і масово зносять будинки arrow

Окупанти виганяють людей із квартир і масово зносять будинки

20 квітня 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти виганяють людей із квартир і масово зносять будинки
Жінка стоїть і плаче біля зруйнованого будинку у Маріуполі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Маріуполі, місті на південному сході України відбувається руйнування будинків окупантами з Росії. Понад 1350 будівель було пошкоджено або зруйновано під час блокади, а руйнування продовжуються і після окупації. Жителі багатоповерхового будинку по проспекту Миру, 105 у Маріуполі зараз страждають від дій окупантів, які почали зносити частини будинку, "вирізаючи" цілі під'їзди.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Читайте також:

Окупанти масово зносять будинки у Маріуполі

Вони називають це "ремонтом". Це може призвести до того, що будинок стане критично непридатним для проживання.

Місцеві жителі борються за свої права та намагаються захистити свої квартири. Вони повідомляють про спроби окупантів "вирізати" два під'їзди, де знаходиться 40 цілих квартир, у яких мешкають люди.

Після звільнення Маріуполя від окупації Україна планує відродження міста. Мер Вадим Бойченко заявив, що будинки відновлюватимуться за високими стандартами та інноваційними підходами, при цьому головним пріоритетом буде безпека та комфорт мешканців. Найкращі світові архітектори та урбаністи вже працюють над цим у рамках Плану "Mariupol Reborn". Однак, доки окупація триває, жителі Маріуполя продовжують страждати від руйнувань та порушень своїх прав на житло.

 

 

Чоловік на відео розповів, що під зріз під'їздів потрапляють квартири, де мешканці встигли провести ремонт, щоб житло стало придатним для життя. На заперечення та скарги окупанти не реагують.

Нагадаємо, що у Маріуполі великого переміщення військової техніки останнім часом немає. Окупанти відновили тренування на полігонах, боячись настання ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB