Окупанти виганяють людей із квартир і масово зносять будинки

Жінка стоїть і плаче біля зруйнованого будинку у Маріуполі. Фото: Reuters

У Маріуполі, місті на південному сході України відбувається руйнування будинків окупантами з Росії. Понад 1350 будівель було пошкоджено або зруйновано під час блокади, а руйнування продовжуються і після окупації. Жителі багатоповерхового будинку по проспекту Миру, 105 у Маріуполі зараз страждають від дій окупантів, які почали зносити частини будинку, "вирізаючи" цілі під'їзди.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Читайте також:

Окупанти масово зносять будинки у Маріуполі

Вони називають це "ремонтом". Це може призвести до того, що будинок стане критично непридатним для проживання.

Місцеві жителі борються за свої права та намагаються захистити свої квартири. Вони повідомляють про спроби окупантів "вирізати" два під'їзди, де знаходиться 40 цілих квартир, у яких мешкають люди.

Після звільнення Маріуполя від окупації Україна планує відродження міста. Мер Вадим Бойченко заявив, що будинки відновлюватимуться за високими стандартами та інноваційними підходами, при цьому головним пріоритетом буде безпека та комфорт мешканців. Найкращі світові архітектори та урбаністи вже працюють над цим у рамках Плану "Mariupol Reborn". Однак, доки окупація триває, жителі Маріуполя продовжують страждати від руйнувань та порушень своїх прав на житло.

Чоловік на відео розповів, що під зріз під'їздів потрапляють квартири, де мешканці встигли провести ремонт, щоб житло стало придатним для життя. На заперечення та скарги окупанти не реагують.

Нагадаємо, що у Маріуполі великого переміщення військової техніки останнім часом немає. Окупанти відновили тренування на полігонах, боячись настання ЗСУ.