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Городские власти Мариуполя рассказали о ситуации в городе: оккупанты в состоянии ожидания

18 апреля 2023 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Городские власти Мариуполя рассказали о ситуации в городе: оккупанты в состоянии ожидания
Полуразрушенный Мариуполь российскими солдатами. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Мариуполе большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Оккупанты возобновили тренировки на полигонах, боясь наступления ВСУ.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как отметил Андрющенко, большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Все перемещения ограничиваются локальными или топливозаправщиками в сторону Бердянска.

На побережье Азова и села к северу от Мариуполя прибыли очередные подразделения на смену тем, кто был переброшен в сторону Угледара. При этом общая численность военного присутствия сохраняется на уровне 25-30 тысяч оккупантов вместе с гарнизоном Мариуполя.

"Из-за обновления прибывших оккупанты возобновили тренировки на полигонах в Мангусском районе с использованием артиллерии и танков. Также наблюдаем усиление взаимных перемещений Тельмановский район — Волноваха /Угледар. Основные части усиления/подкрепления движутся непосредственно из Новоазовска в обход Мариуполя", — рассказал Андрющенко.

Он подытожил, что в целом оккупанты находятся в состоянии ожидания.

Напомним, городские власти Мариуполя показали фото, как праздновали Пасху в городе до войны. Возле уже разрушенного драматического театра разворачивались концертно-развлекательные программы с интересными локациями для детей и взрослых.

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