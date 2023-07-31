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Окупанти викрали з Херсонського музею картини Айвазовського

31 липня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти викрали з Херсонського музею картини Айвазовського
Після пограбування росіянами залишились лише порожні рами. Фото: Херсонський художній музей
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З Херсонського художнього музею російські загарбники вивозять цінні експонати. Вже відомо, що вже вивезено три картини художника-мариніста Івана Айвазовського. Полотна датовані останнім десятиліттям 19 сторіччя.

Про це повідомили у Херсонському художньому музеї. 

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Втрачені картини Айвазовського

"Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів "по Айвазовському" та викрадали його картини з музеїв окупованих міст. Не оминула ця доля і Херсонський художній, звідки окупанти незаконно вивезли три полотна видатного майстра", — йдеться у повідомленні музею.

До дня народження мариніста у музеї нагадали, що окупанти поцупили три картини Івана Айвазовського:

  • "Буря вщухає",
  • "Вид міста Одеси",
  • "Море".
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Музейники також нагадують, що РФ вкотре присвоїла собі чуже, назвавши Айвазовського російським художником. 

"Все своє життя Айвазовський тяжів до культурного українського суспільства і часто подорожував по містах України, мав тісні зв'язки із Херсонщиною, товаришував із родиною Фальц-Фейнів", — додають у музеї.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула продав на благодійному аукціоні "мапу Буданова" з розділеною Росією. За неї він виручив 14 мільйонів гривень. 

Мапа Буданова стала відомою завдяки одному з інтерв’ю з очільником української розвідки Кирилом Будановим. Він потім пояснював, що це такий-собі умовний поділ, який є вірогідним сценарієм розпаду Росії після перемоги України.

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