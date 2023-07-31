Оккупанты похитили из Херсонского музея картины Айвазовского

После ограбления россиянами остались только пустые рамы. Фото: Херсонский художественный музей

Из Херсонского художественного музея российские захватчики вывозят ценные экспонаты. Уже известно, что уже вывезены три картины художника-мариниста Ивана Айвазовского. Полотна датированы последним десятилетием 19 века.

Об этом сообщили в Херсонском художественном музее.

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Утраченные картины Айвазовского

"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, измерявших стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищавших его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", — говорится в сообщении музея.

Ко дню рождения мариниста в музее напомнили, что оккупанты украли три картины Ивана Айвазовского:

"Буря утихает",

"Вид города Одессы",

"Море".





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Музейщики также напоминают, что РФ еще раз присвоила себе чужое, назвав Айвазовского русским художником.

"Всю свою жизнь Айвазовский тяготел к культурному украинскому обществу и часто путешествовал по городам Украины, имел тесные связи с Херсонской областью, дружил с семьей Фальц-Фейнов",— добавляют в музее.

Напомним, волонтер Сергей Притула продал на благотворительном аукционе "карту Буданова" с разделенной Россией. За нее он выручил 14 миллионов гривен.

Карта Буданова стала известна благодаря одному из интервью с главой украинской разведки Кириллом Будановым. Он потом объяснял, что это такое условное разделение, которое является вероятным сценарием распада России после победы Украины.