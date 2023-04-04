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Окупанти випустили 224 снаряди Херсонської області: є загиблий

4 квітня 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останні 24 години озброєний противник продовжив агресивні дії, здійснивши 61 обстріл по території Херсонської області , випустивши 224 снаряди. Це свідчить про збереження напруженої ситуації на східному кордоні країни, де триває конфлікт між українською армією та проросійськими бойовиками.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін .

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Обстріл Херсонської області

Одне з міст, яке опинилося під обстрілом супротивника, — Херсон. За останню добу це місто було атаковане ворогом чотири рази. На жаль, внаслідок цих обстрілів житловий квартал та територія медичного закладу були вражені десятьма снарядами, що призвело до загибелі однієї цивільної людини.

Ці напади є прямим порушенням міжнародного правничий та норм гуманітарного права. Такі дії противника засуджуються всіма миролюбними державами та спільнотами, а також ведуть до посилення гуманітарної ситуації у регіоні.

Попри ці провокації, Україна продовжує прагнути мирного вирішення конфлікту. Країна підтримує діалог та співпрацю з усіма зацікавленими сторонами у рамках Мінських угод. Однак, такі напади та порушення перемир'я з боку противника роблять це рішення важчим.

Нагадаємо, що в Каховському районі Херсонської області населення продовжує зазнавати тиску з боку російських окупантів у деяких населених пунктах. Один із недавніх випадків стався 2 квітня, коли мешканцям заборонили залишати свої будинки та виходити на вулиці, а всі громадські місця, такі як торгові центри, магазини та лікарні, були закриті на добу.

 

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