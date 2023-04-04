Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты выпустили 224 снаряда по Херсонской области: есть погибший arrow

Оккупанты выпустили 224 снаряда по Херсонской области: есть погибший

4 апреля 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние 24 часа, вооруженный противник продолжил агрессивные действия, совершив 61 обстрел по территории Херсонской области, выпустив 224 снаряда. Это свидетельствует о сохранении напряженной обстановки на восточной границе страны, где продолжается конфликт между украинской армией и пророссийскими боевиками.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

Один из городов, который оказался под обстрелом противника, — Херсон. За последние сутки, этот город был атакован врагом четыре раза. К сожалению, в результате этих обстрелов жилой квартал и территория медицинского учреждения были поражены десятью снарядами, что привело к гибели одного гражданского человека.

Эти нападения являются прямым нарушением международного права и норм гуманитарного права. Такие действия противника осуждаются всеми миролюбивыми государствами и сообществами, а также ведут к усугублению гуманитарной ситуации в регионе.

Несмотря на эти провокации, Украина продолжает стремиться к мирному решению конфликта. Страна поддерживает диалог и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в рамках Минских соглашений. Однако, такие нападения и нарушения перемирия со стороны противника, делают это решение труднее.

Напомним, что в Каховском районе Херсонской области население продолжает подвергаться давлению со стороны российских оккупантов в некоторых населенных пунктах. Один из недавних случаев произошел 2 апреля, когда жителям запретили покидать свои дома и выходить на улицы, а все общественные места, такие как торговые центры, магазины и больницы, были закрыты на сутки. 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB