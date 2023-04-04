Оккупанты выпустили 224 снаряда по Херсонской области: есть погибший

Российские оккупанты

За последние 24 часа, вооруженный противник продолжил агрессивные действия, совершив 61 обстрел по территории Херсонской области, выпустив 224 снаряда. Это свидетельствует о сохранении напряженной обстановки на восточной границе страны, где продолжается конфликт между украинской армией и пророссийскими боевиками.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

Один из городов, который оказался под обстрелом противника, — Херсон. За последние сутки, этот город был атакован врагом четыре раза. К сожалению, в результате этих обстрелов жилой квартал и территория медицинского учреждения были поражены десятью снарядами, что привело к гибели одного гражданского человека.

Эти нападения являются прямым нарушением международного права и норм гуманитарного права. Такие действия противника осуждаются всеми миролюбивыми государствами и сообществами, а также ведут к усугублению гуманитарной ситуации в регионе.

Несмотря на эти провокации, Украина продолжает стремиться к мирному решению конфликта. Страна поддерживает диалог и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в рамках Минских соглашений. Однако, такие нападения и нарушения перемирия со стороны противника, делают это решение труднее.

Напомним, что в Каховском районе Херсонской области население продолжает подвергаться давлению со стороны российских оккупантов в некоторых населенных пунктах. Один из недавних случаев произошел 2 апреля, когда жителям запретили покидать свои дома и выходить на улицы, а все общественные места, такие как торговые центры, магазины и больницы, были закрыты на сутки.