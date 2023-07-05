Окупанти 5 липня випустили крилаті ракети по Україні

Окупанти випустили крилаті ракети по Україні, — Повітряні сили
У середу, 5 липня, російські окупанти випустили крилаті ракети по Україні стратегічним бомбардувальником Ту-160. Пуск здійснювався з акваторії Каспійського моря.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Пуски ракет по Україні
У Повітряних силах попередили українців про пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря.
Наразі в Україні повітряна тривога не оголошувалась, у відомстві наголосили, якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях о 10:50.
10:25. Україною почала ширитись повітряна тривога.
10:26. У Повітряних силах попередили Сумську область про ракетну небезпеку.
10:45. Повітряна тривога пролунала в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.
10:46. У ПС попередили ймовірні пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ціль — південь, зокрема Миколаїв.
10:55. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку східні області України.
10:57. Моніторингові канали повідомили, що додатково, ймовірно було проведено пуск ракет типу Х-101/555 з ракетоносія Ту-160 з Каспійського напрямку.
10:59. Схід — загроза балістики.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про виліт стратегічного бомбардувальника РФ Ту-160. В частині областей України була оголошена повітряна тривога.