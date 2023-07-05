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Окупанти випустили крилаті ракети по Україні, — Повітряні сили

5 липня 2023 10:21
оновлено: 11:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти 5 липня випустили крилаті ракети по Україні
Російська ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 5 липня, російські окупанти випустили крилаті ракети по Україні стратегічним бомбардувальником Ту-160. Пуск здійснювався з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Пуски ракет по Україні

У Повітряних силах попередили українців про пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря. 

Наразі в Україні повітряна тривога не оголошувалась, у відомстві наголосили, якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях о 10:50.

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10:25. Україною почала ширитись повітряна тривога.

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 5 липня. Фото: скріншот

10:26. У Повітряних силах попередили Сумську область про ракетну небезпеку.

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10:45. Повітряна тривога пролунала в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 5 липня. Фото: скріншот

10:46. У ПС попередили ймовірні пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ціль — південь, зокрема Миколаїв.

 

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10:55. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку східні області України.

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10:57. Моніторингові канали повідомили, що додатково, ймовірно було проведено пуск ракет типу Х-101/555 з ракетоносія Ту-160 з Каспійського напрямку.

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10:59. Схід — загроза балістики.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про виліт стратегічного бомбардувальника РФ Ту-160. В частині областей України була оголошена повітряна тривога.

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