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Злетіли ворожі бомбардувальники Ту-160: в частині регіонів повітряна тривога

5 липня 2023 09:45
оновлено: 10:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Виліт ворожих бомбардувальників Ту-160 5 липня — що відомо
Бомбардувальник Ту-160. Фото: Вікіпедія
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 5 липня, зафіксували виліт стратегічного бомбардувальника РФ Ту-160. В частині областей України оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 5 липня

У середу, 5 липня, в Повітряних силах зафіксували зліт стратегічного бомбардувальника РФ Ту-160. У південно-східних областях почала ширитись повітряна тривога.

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повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 5 липня. Фото: скріншот

У Повітряних силах додали, що тривога в південно-східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

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10:06. Моніторингові групи зафіксували зліт шести ТУ-95 з Росії.

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Нагадаємо, 4 липня окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей. 

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