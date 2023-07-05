Виліт ворожих бомбардувальників Ту-160 5 липня — що відомо

Злетіли ворожі бомбардувальники Ту-160: в частині регіонів повітряна тривога
5 липня 2023 09:45
оновлено: 10:08
Бомбардувальник Ту-160. Фото: Вікіпедія
У середу, 5 липня, зафіксували виліт стратегічного бомбардувальника РФ Ту-160. В частині областей України оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили в Повітряних силах.
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Повітряна тривога в Україні 5 липня
У середу, 5 липня, в Повітряних силах зафіксували зліт стратегічного бомбардувальника РФ Ту-160. У південно-східних областях почала ширитись повітряна тривога.
У Повітряних силах додали, що тривога в південно-східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
10:06. Моніторингові групи зафіксували зліт шести ТУ-95 з Росії.
Нагадаємо, 4 липня окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей.