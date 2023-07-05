Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине, — Воздушные силы arrow

Оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине, — Воздушные силы

5 июля 2023 10:21
обновлено: 10:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты 5 июля выпустили крылатые ракеты по Украине
Российская ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 5 июля, российские оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Пуск производился с акватории Каспийского моря.

Об этом сообщили в воздушных силах.

Читайте также:

Пуска ракет по Украине

В Воздушных силах предупредили украинцев о пусках крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря.

В Украине воздушная тревога не объявлялась, в ведомстве отметили, если пуски реальные, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10:50.

скриншот

скриншот

скриншот

10:25. Украиной начала распространяться воздушная тревога.

воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 5 июля. Фото: скриншот

10:26. В воздушных силах предупредили Сумскую область о ракетной опасности.

скриншот

скриншот

10:45. Воздушная тревога раздалась в Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 5 июля. Фото: скриншот

10:46. В ПС предупредили вероятные пуски ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Цель — юг, в частности Николаев.

скриншот

скриншот

скриншот

10:55. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности восточные области Украины.

скріншот

Напомним, ранее сообщалось о вылете стратегического бомбардировщика РФ Ту-160. В части областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз