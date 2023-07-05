Оккупанты 5 июля выпустили крылатые ракеты по Украине

Оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине, — Воздушные силы
В среду, 5 июля, российские оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Пуск производился с акватории Каспийского моря.
Об этом сообщили в воздушных силах.
Пуска ракет по Украине
В Воздушных силах предупредили украинцев о пусках крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря.
В Украине воздушная тревога не объявлялась, в ведомстве отметили, если пуски реальные, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10:50.
10:25. Украиной начала распространяться воздушная тревога.
10:26. В воздушных силах предупредили Сумскую область о ракетной опасности.
10:45. Воздушная тревога раздалась в Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.
10:46. В ПС предупредили вероятные пуски ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Цель — юг, в частности Николаев.
10:55. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности восточные области Украины.
Напомним, ранее сообщалось о вылете стратегического бомбардировщика РФ Ту-160. В части областей Украины была объявлена воздушная тревога.