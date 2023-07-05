Оккупанты 5 июля выпустили крылатые ракеты по Украине

Российская ракета в небе. Фото: google

В среду, 5 июля, российские оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Пуск производился с акватории Каспийского моря.

Об этом сообщили в воздушных силах.

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Пуска ракет по Украине

В Воздушных силах предупредили украинцев о пусках крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря.

В Украине воздушная тревога не объявлялась, в ведомстве отметили, если пуски реальные, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10:50.

10:25. Украиной начала распространяться воздушная тревога.

Воздушная тревога на Украине 5 июля. Фото: скриншот

10:26. В воздушных силах предупредили Сумскую область о ракетной опасности.

10:45. Воздушная тревога раздалась в Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Воздушная тревога на Украине 5 июля. Фото: скриншот

10:46. В ПС предупредили вероятные пуски ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Цель — юг, в частности Николаев.

10:55. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности восточные области Украины.

Напомним, ранее сообщалось о вылете стратегического бомбардировщика РФ Ту-160. В части областей Украины была объявлена воздушная тревога.