Окупанти вивозять херсонське зерно через порти Криму

Окупанти вивозять зерно з Херсонщини. Фото: скриншот

Врожай зібраний на тимчасово окупованій частині Херсонщини активно вивозять через кримські порти. Звідти зерно потрапляє на африканські ринки.

Про це розповіли в Центрі національного спротиву.

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Окупанти використовують портову інфраструктуру Криму, щоб вивезти награбоване зерно з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Найімовірніше, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки.

Також росіяни використовують Маріуполь. Там курсують фури з зерном, які прямують у напрямку Новоазовська та Ростова-на-Дону.

Зерно на ТОТ скупляються за безцінь. Це робиться лише для того, аби імітувати картинку ринкових відносин. Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, які в рази нижче ринкових.

Раніше вже повідомлялося, офіційний Кремль не бажає повертатися до Чорноморської зернової ініціативи. Свою позицію очільники РФ пояснюють відсутністю поступок із боку Заходу.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують красти українське зерно. Із Запорізької області російська влада хоче відправити його до Африки.