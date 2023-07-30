Росіяни планують відправити крадене зерно із Запорізької області до Африки
Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують красти українське зерно. Із Запорізької області російська влада хоче відправити його до Африки.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Крадуть, щоб потім продати
За його словами, російське керівництво грабує окуповані території та заробляє непогані гроші на цьому.
"Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії. Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно — крадуть", — написав він.
"Благодійники" РФ
Росія хоче показати, що вивезене зерно з нашої держави, це начебто "допомога" Африці.
"Красти і заробляти на смертях — це те, що ерефія вміє найкраще. Проте своє — повернемо. А наше зерно хай рашистам поперек горла стане", — наголосив Федоров.
Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса під час зустрічі очільників країн Африки з президентом РФ, яку присвятили війні в нашій державі, закликав Путіна повернутися до "зернової угоди". За його словами, вони хочуть, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків.