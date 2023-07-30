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Росіяни планують відправити крадене зерно із Запорізької області до Африки

30 липня 2023 14:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни планують відправити крадене зерно із Запорізької області до Африки
Збір врожаю в Мелітополі. Ілюстративне фото: EPA/UPG
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують красти українське зерно. Із Запорізької області російська влада хоче відправити його до Африки

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, російське керівництво грабує окуповані території та заробляє непогані гроші на цьому.

"Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії. Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно — крадуть", — написав він.

"Благодійники" РФ

Росія хоче показати, що вивезене зерно з нашої держави, це начебто "допомога" Африці.

"Красти і заробляти на смертях — це те, що ерефія вміє найкраще. Проте своє — повернемо. А наше зерно хай рашистам поперек горла стане", — наголосив Федоров.

Скриншот допису

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса під час зустрічі очільників країн Африки з президентом РФ, яку присвятили війні в нашій державі, закликав Путіна повернутися до "зернової угоди". За його словами, вони хочуть, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків.

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