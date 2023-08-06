Оккупанты вывозят херсонское зерно через порты Крыма

Оккупанты вывозят зерно из Херсона. Фото: скриншот

Урожай собранный на временно оккупированной части Херсона активно вывозят через крымские порты. Оттуда зерно попадает на африканские рынки.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

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Оккупанты используют портовую инфраструктуру Крыма, чтобы вывезти награбленное зерно с временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья. Скорее всего, награбленное украинское зерно отправляется на африканские рынки.

Также россияне используют Мариуполь. Там курсируют фуры с зерном, следующие в направлении Новоазовска и Ростова-на-Дону.

Зерно на ТОТ скупаются за бесценок. Это делается только для того, чтобы имитировать картинку рыночных отношений. Все фермеры захваченных регионов должны сдавать зерно пшеницы врагу по фиксированной цене, что в разы ниже рыночных.

Ранее уже сообщалось, что официальный Кремль не желает возвращаться к Черноморской зерновой инициативе. Свою позицию главы РФ объясняют отсутствием уступок со стороны Запада.

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают воровать украинское зерно. Из Запорожской области российские власти хотят отправить его в Африку.