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Окупанти вкотре атакували енергооб'єкти України — де діють аварійні відключення

29 березня 2024 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вкотре атакували енергооб'єкти України — де діють аварійні відключення
Ремонт енергооб'єкта. Фото: t.me/Ukrenergo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вночі, 29 березня, під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

У Дніпропетровській області застосували графіки аварійних відключень світла, а в Харківській — діють погодинні відключення.

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Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Нагадаємо, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що російські загарбники атакували регіон в ніч проти п'ятниці, 29 березня. Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Також вночі вибухи лунали Хмельницькій області. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у бік регіону.

війна
електроенергія
Україна
Харківська область
Дніпропетровська область
електропостачання
Укренерго
окупанти

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