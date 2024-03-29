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Оккупанты в очередной раз атаковали энергообъекты Украины — где действуют аварийные отключения

29 марта 2024 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты в очередной раз атаковали энергообъекты Украины — где действуют аварийные отключения
Ремонт энергообъекта. Фото: t.me/Ukrenergo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты ночью, 29 марта, во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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В результате российской атаки получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

В Днепропетровской области применили графики аварийных отключений света, а в Харьковской — действуют почасовые отключения.

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Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Напомним, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что российские захватчики атаковали регион в ночь на пятницу, 29 марта. Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Также ночью взрывы раздавались Хмельницкой области. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону региона.

война
электроэнергия
Украина
Харьковская область
Днепропетровская область
обстрелы
электроснабжение
Укрэнерго
оккупанты

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