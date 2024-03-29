Оккупанты в очередной раз атаковали энергообъекты Украины — где действуют аварийные отключения

Ремонт энергообъекта. Фото: t.me/Ukrenergo

Российские оккупанты ночью, 29 марта, во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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В результате российской атаки получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

В Днепропетровской области применили графики аварийных отключений света, а в Харьковской — действуют почасовые отключения.

Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Напомним, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что российские захватчики атаковали регион в ночь на пятницу, 29 марта. Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Также ночью взрывы раздавались Хмельницкой области. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону региона.