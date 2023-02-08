Окупанти вкотре обстріляли Харківщину – розпочато провадження

Окупанти вкотре обстріляли Харківщину: поранено 10-річного хлопчика
Окупанти вкотре обстріляли Харківщину. Внаслідок атаки постраждали чоловік, 10-річний хлопчик та жінка.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Росіяни обстріляли Харківщину
Зазначається, що за процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Відомо, що ввечері 7 лютого окупанти завдали ракетного удару по смт Куп‘янськ-Вузловий. Пошкоджено та зруйновано гаражі.
"7 лютого ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ. Пошкоджено приватні домоволодіння. Загинула жінка, дівчинка 16 років отримала поранення. Вранці 8 лютого російські військові обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль", — йдеться в повідомленні.
Крім цього, 8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних жителів. Також 8 лютого о 12:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ отримав поранення чоловік, 10-річний хлопчик та жінка.
Нагадаємо, російські окупаційні війська готуються до нового наступу на Україну. В РНБО вважають, що рф спробує це на Запорізькому та Харківському напрямку.