Окупанти вкотре обстріляли Харківщину – розпочато провадження

Росіяни обстріляли Харківщину

Окупанти вкотре обстріляли Харківщину. Внаслідок атаки постраждали чоловік, 10-річний хлопчик та жінка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Росіяни обстріляли Харківщину

Зазначається, що за процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.



Відомо, що ввечері 7 лютого окупанти завдали ракетного удару по смт Куп‘янськ-Вузловий. Пошкоджено та зруйновано гаражі.



"7 лютого ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ. Пошкоджено приватні домоволодіння. Загинула жінка, дівчинка 16 років отримала поранення. Вранці 8 лютого російські військові обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль", — йдеться в повідомленні.



Крім цього, 8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних жителів. Також 8 лютого о 12:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ отримав поранення чоловік, 10-річний хлопчик та жінка.

Нагадаємо, російські окупаційні війська готуються до нового наступу на Україну. В РНБО вважають, що рф спробує це на Запорізькому та Харківському напрямку.