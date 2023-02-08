Оккупанты еще раз обстреляли Харьковщину – начато производство

Россияне обстреляли Харьковщину

Оккупанты еще раз обстреляли Харьковщину. В результате атаки пострадали мужчина, 10-летний мальчик и женщина.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Россияне обстреляли Харьковщину

Отмечается, что при процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.



Известно, что 7 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Купянск-Узловой. Повреждены и разрушены гаражи.



"7 февраля враг не прекращал обстреливать г. Волчанск. Повреждены частные домовладения. Погибла женщина, девочка 16 лет получила ранения. Утром 8 февраля российские военные обстреляли из артиллерии г. Купянск. Поврежден жилой дом и автомобиль", — говорится в сообщении.



Кроме этого, 8 февраля около 11:00 оккупанты обстреляли с. Варваровка Чугуевского района. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей. Также 8 февраля в 12:00 в результате вражеского обстрела г. Волчанск получил ранение мужчина, 10-летний мальчик и женщина.

Напомним, российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину . В СНБО считают, что Россия попытается это на Запорожском и Харьковском направлении.