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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: прямо на улице погибла пожилая женщина

16 февраля 2023 13:29
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В результате очередного обстрела Херсона погибла пожилая женщина
Российские войска нанесли массированный удар по Херсону
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В результате очередных обстрелов Херсона один человек погиб, другой с тяжелым ранением госпитализировали. Пострадали жилые дома, речной порт, склады и АТП.

Об этом сообщает Суспільне.

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Обстрел Херсона

Российская армия сегодня, 16 февраля, в очередной раз обстреляла город Херсон, освобожденный от оккупации еще в ноябре.

Под удар попали городские жилмассивы, в частности, микрорайон Корабел. Также были обстреляны речной порт, склады и автотранспортное предприятие.

Погибшие и раненые

Один из российских снарядов прямо на улице убил 70-летнюю жительницу Херсона. Факт гибели гражданского лица подтвердил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Толоконников.

В другом районе города также на улице был ранен мужчина. Его с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

Напомним, что утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Во время обстрела врачи принимали пациентов, поэтому было довольно людно.

Жертв удалось избежать только потому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор.

Фото: Суспільне Херсон

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