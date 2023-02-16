В результате очередного обстрела Херсона погибла пожилая женщина

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: прямо на улице погибла пожилая женщина
В результате очередных обстрелов Херсона один человек погиб, другой с тяжелым ранением госпитализировали. Пострадали жилые дома, речной порт, склады и АТП.
Об этом сообщает Суспільне.
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Обстрел Херсона
Российская армия сегодня, 16 февраля, в очередной раз обстреляла город Херсон, освобожденный от оккупации еще в ноябре.
Под удар попали городские жилмассивы, в частности, микрорайон Корабел. Также были обстреляны речной порт, склады и автотранспортное предприятие.
Погибшие и раненые
Один из российских снарядов прямо на улице убил 70-летнюю жительницу Херсона. Факт гибели гражданского лица подтвердил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Толоконников.
В другом районе города также на улице был ранен мужчина. Его с тяжелыми ранениями доставили в больницу.
Напомним, что утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Во время обстрела врачи принимали пациентов, поэтому было довольно людно.
Жертв удалось избежать только потому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор.
Фото: Суспільне Херсон