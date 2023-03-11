Окупанти влаштували полігон прямо над Мелітополем, — Федоров
Сьогодні, 11 березня, вранці російські окупаційні війська влаштували стрільби прямо над Мелітополем. Із полігону на північній околиці міста снаряди над житловими будинками пролітали до Молочного лимана, що на південь від окупованого Мелітополя.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Військові бази навколо міста
За словами Федорова, російські окупанти оточили Мелітополь низкою військових баз.
"Всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя й інших населених пунктів", — зазначив офіційний міський голова.
Пояснення ранкових вибухів
Федоров пояснив, що за вибухи уранці чули мешканці окупованого міста.
Це російські окупанти з полігону в районі села Семенівка на північній околиці Мелітополя стріляли в район Молочного лиман, що на південь від міста.
Таким чином, російські снаряди цілий ранок літали прямо над житловими кварталами Мелітополя.
Нагадаємо, що вранці 11 березня на північному заході Мелітополя сталося понад десять потужних вибухів.
Місцеве видання “Ріа-Мелітополь” повідомило на своєму Telegram-каналі про те, що велика кількість мешканців Мелітополя сприйняла ці вибухи, як початок наступу Збройних сил України на позиції російських окупантів.
Російські пропагандисти в Мелітополі близько години не коментували ранкові вибухи.
Пізніше ж вони почали заявляти, нібито це була лише робота російської протиповітряної оборони.
Фото з російських ЗМІ