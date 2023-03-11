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Оккупанты устроили полигон прямо над Мелитополем, — Федоров

11 марта 2023 22:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне стреляют прямо в районе оккупированного города
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 11 марта, утром российские оккупационные войска устроили стрельбы прямо над Мелитополем. С полигона на северной окраине города снаряды над жилыми домами пролетали в Молочный лиман, к югу от оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Военные базы вокруг города

По словам Федорова, российские оккупанты окружили Мелитополь рядом военных баз.

"Все военные базы расположены в непосредственной близости от Мелитополя и других населенных пунктов", — отметил официальный городской голова.

Объяснение утренних взрывов

Федоров объяснил, что за взрывы утром слышали жители оккупированного города.

Это российские оккупанты с полигона в районе села Семеновка на северной окраине Мелитополя стреляли в район Молочного лимана, к югу от города.

Таким образом, российские снаряды целое утро летали прямо над жилыми кварталами Мелитополя.

Стрельбы в Мелитополе

Напомним, что утром 11 марта на северо-западе Мелитополя произошло более десяти мощных взрывов.

Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщило на своем Telegram-канале о том, что большое количество жителей Мелитополя восприняли эти взрывы как начало наступления Вооруженных сил Украины на позиции российских оккупантов.

Российские пропагандисты в Мелитополе около часа не комментировали утренние взрывы.

Позже они начали заявлять, будто это была лишь работа российской противовоздушной обороны.

Фото из российских СМИ

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