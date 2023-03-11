Оккупанты устроили полигон прямо над Мелитополем, — Федоров
Сегодня, 11 марта, утром российские оккупационные войска устроили стрельбы прямо над Мелитополем. С полигона на северной окраине города снаряды над жилыми домами пролетали в Молочный лиман, к югу от оккупированного Мелитополя.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Военные базы вокруг города
По словам Федорова, российские оккупанты окружили Мелитополь рядом военных баз.
"Все военные базы расположены в непосредственной близости от Мелитополя и других населенных пунктов", — отметил официальный городской голова.
Объяснение утренних взрывов
Федоров объяснил, что за взрывы утром слышали жители оккупированного города.
Это российские оккупанты с полигона в районе села Семеновка на северной окраине Мелитополя стреляли в район Молочного лимана, к югу от города.
Таким образом, российские снаряды целое утро летали прямо над жилыми кварталами Мелитополя.
Напомним, что утром 11 марта на северо-западе Мелитополя произошло более десяти мощных взрывов.
Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщило на своем Telegram-канале о том, что большое количество жителей Мелитополя восприняли эти взрывы как начало наступления Вооруженных сил Украины на позиции российских оккупантов.
Российские пропагандисты в Мелитополе около часа не комментировали утренние взрывы.
Позже они начали заявлять, будто это была лишь работа российской противовоздушной обороны.
Фото из российских СМИ