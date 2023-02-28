Аналітики VoxCheck спростували російську пропаганду щодо українських банків

Окупанти втягнули у пропаганду українські банки: аналітики спростували черговий фейк
Російські пропагандисти не втомлюються вигадувати нові фейки. Цього разу в рф поширили фото "документу", згідно з яким українські банки "визнають" втрату територій.
У цьому розбиралися аналітики VoxCheck.
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Пропагандисти поширюють у своїх медіа нібито справжнє фото кредитної угоди одного з українських банків. Згідно з нею, "перехід території до юрисдикції іншої держави не звільняє позичальника від зобовʼязань".
У російських ЗМІ кажуть, що, мовляв, у такий спосіб навіть українські банки "визнають", що Україна втратила чи втратить власні території безповоротно. Насправді ж це — фейк.
Своєю чергою аналітики проєкту VoxCheck знайшли оригінал договору, що належить "Банку Альянс". У ньому відсутні пункти про перехід територій до юрисдикції іншої держави.
У справжній версії договору пункти із номерами на фото мають інший зміст. Також аналітики VoxCheck не знайшли подібних положень і в кредитних угодах інших банків України.
Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що кремль поширює фейкові "документи" про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я.