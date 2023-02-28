Аналитики VoxCheck опровергли российскую пропаганду про украинские банки

РФ распространяет фейк, якобы украинские банки "признали" оккупацию территорий Украины

Российские пропагандисты не устают придумывать новые фейки. На этот раз в россии распространили фото "документа", согласно которому украинские банки "признают" потерю территорий.

В этом разбирались аналитики VoxCheck.

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Пропагандисты распространяют в своих медиа якобы настоящее фото кредитного соглашения одного из украинских банков. Согласно ей, "переход территории к юрисдикции другого государства не освобождает заемщика от обязательств".

В российских СМИ говорят, что, мол, таким образом даже украинские банки "признают", что Украина потеряла или потеряет свои территории безвозвратно. На самом же деле это фейк.

В свою очередь аналитики проекта VoxCheck нашли оригинал договора, принадлежащего "Банку Альянс". В нем отсутствуют пункты о переходе территорий в юрисдикцию другого государства.

В настоящей версии договора пункты с номерами на фото имеют другое содержание. Также аналитики VoxCheck не обнаружили подобных положений и в кредитных сделках других банков Украины.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что кремль распространяет фейковые "документы" о "плане нападения ВСУ" на Приднестровье.